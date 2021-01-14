Плющенко приготовился к бою без правил с хореографом группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко приготовился к бою без правил с хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У нас есть хорошие залы, мы можем провести спарринг с удовольствием в перчатках или без них. Бой без правил — пожалуйста, это все можно организовать», — заявил Плющенко.

Он добавил, что готов и к разговору. «Я всегда открыт, он может приехать и поговорить со мной», — подчеркнул бывший спортсмен.

13 января Плющенко уже комментировал вызов, полученный от Железнякова, заявив, что никого не боится. Появление подобного обращения двукратный олимпийский чемпион объяснил белой горячкой у хореографа.

Железняков вызвал Плющенко на дуэль, пожелав «заткнуть его поганый рот» на ринге. При этом хореограф выразил уверенность, что его оппонент испугается.

Конфликт между Плющенко и Железняковым произошел в мае после перехода воспитанниц Тутберидзе Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию двукратного олимпийского чемпиона. Хореограф подверг спортсмена критике. В ответ Плющенко назвал Железнякова «десятым колесом телеги».