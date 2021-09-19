Сын Плющенко сломал руку во время игры в футбол

Александр Плющенко, сын Евгения Плющенко, получил перелом руки во время игры в футбол

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сломал руку во время игры в футбол. Об этом он сообщил в Instagram.

Фигурист рассказал, что стоял на воротах, неудачно отбил мяч и получил перелом лучевой кости. «Ну ничего, врачи сказали, что жить буду! И можно в лайтовом режиме тренироваться!» — добавил Плющенко-младший. Он также поблагодарил подписчиков за беспокойство.

13 июня сообщалось, что Александр Плющенко стал самым популярным действующим фигуристом в Instagram. На данный момент на его аккаунт подписаны 1,3 миллиона человек.

Спортсмен, известный в сети как Гном Гномыч, занимается фигурным катанием, участвует в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов.