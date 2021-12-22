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Спорт

Российская фигуристка-чемпионка показала фигуру в бикини

Фигуристка и чемпионка России Елена Радионова показала фото в бикини

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова показала фигуру в бикини. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

22-летняя фигуристка позирует перед камерой в изумрудном бикини. Радионова сделала фото в Дубае. За сутки публикация набрала более 7,6 тысячи лайков.

Радионова объявила об уходе из спорта осенью 2020 года. В сезоне-2018/2019 она была вынуждена сняться с двух этапов мирового Гран-при из-за травмы.

Радионова выступала в одиночном катании. Она дважды становилась серебрянй призеркой чемпионаты Европы. Также на ее счету два серебра командных чемпионатов мира.

Николай Костюков
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