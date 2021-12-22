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В Роспотребнадзоре указали на бессмысленность новых запретов на авиасообщение

Роспотребнадзор: запреты на авиасообщение бессмысленны из-за распространения омикрона

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Новые запреты на авиасообщение будут выглядеть бессмысленными из-за стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса по миру. На эту тенденцию указали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

6 декабря Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России. Сейчас в стране данную разновидность инфекции выявили у 41 гражданина.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

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Анна Щербакова
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