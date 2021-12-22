Правительство ФРГ ответило на вопрос о блокировке телеканала RT DE в Европе

Решение о прекращении спутникового вещания телеканала RT DE (немецкоязычного отделения Russia Today) в Европе принимает только медиарегулятор, этот вопрос не в компетенции правительства Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Данный вопрос не для представителя правительства», — заявил на брифинге официальный представитель кабинета министров.

По словам представителя медиарегулятора германских федеральных земель Берлин и Бранденбург (MABB) Аннеке Плас, европейский оператор спутниковой связи Eutelsat снял с вещания RT DE после того, как его проинформировали об отказе в вещании со стороны Люксембурга.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку телеканала преследованием средства массовой информации и информационной сегрегацией. Дипломат заверила, что реакция не заставит себя ждать, предположительно, имея в виду политический ответ официального Кремля.

О том, что немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE, стало известно 22 декабря. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил RT DE, вещающий из студий в Москве, из сетки. Пресс-служба RT DE назвала действия MAAB незаконными.

Ранее стало известно, что в Германии инициировано расследование против сети телеканалов Russia Today. Берлин подозревает российскую телесеть в нарушении правил вещания на территории Германии из-за якобы отсутствия у сети необходимой лицензии. По итогам расследования, RT может быть назначен штраф в размере до полумиллиона евро или вынесен запрет на вещание.