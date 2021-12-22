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Захарова ответила на исключение RT DE из спутникового вещания в Европе

Мария Захарова: реакция на исключение RT DE из вещания в Европе не заставит ждать
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Исключение телеканала RT DE (немецкоязычного отделения Russia Today) из спутникового вещания в Европе — это преследование средства массовой информации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова также назвала действия Берлина, который заставил оператора европейской спутниковой связи удалить RT DE, информационной сегрегацией. Она заверила, что реакция не заставит себя ждать, предположительно имея ввиду политический ответ официального Кремля.

О том, что немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE стало известно 22 декабря. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил RT DE, вещающий из студий в Москве, из сетки. Пресс-служба RT DE назвала действия MAAB незаконными.

Ранее стало известно, что в Германии инициировано расследование против сети телеканалов Russia Today. Берлин подозревает российскую телесеть в нарушении правил вещания на территории Германии из-за якобы отсутствия у сети необходимой лицензии. По итогам расследования, RT может быть назначен штраф в размере до полумиллиона евро или вынесен запрет на вещание.

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Николай Чигасов
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