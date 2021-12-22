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Ректора Шанинки Зуева отпустят из СИЗО

ОНК: ректора Шанинки Сергея Зуева переведут в гражданскую больницу

Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

Обвиненного в хищении 21 миллиона рублей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева отпустят из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По его словам, ректора переведут в гражданскую больницу по рекомендации врачей.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Зуева на его арест.

19 октября Зуева обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенного из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Отмечалось, что в деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей.

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Мария Рубникович
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