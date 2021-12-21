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Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Сергея Зуева в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиненного в хищении 21 миллиона рублей ректора Шанинки Зуева

Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

Московский городской суд оставил обвиненного в хищении 21 миллиона рублей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева в СИЗО. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает ТАСС

По данным агентства, суд рассмотрел жалобу защиты на содержание Зуева под стражей и согласился с решением суда первой инстанции, оставив ректора под стражей — адвокатам было отказано.

10 декабря сообщалось, что защита ректора попросила прокуратуру и следствие освободить Зуева из под стражи после слов президента России Владимира Путина об отсутствии оснований для содержания его в СИЗО.

19 октября Зуева обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Отмечалось, что в деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей.

Владимир Седов
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