Защита попросила освободить ректора Шанинки после слов Путина

Защита попросила прокуратуру и следствие освободить ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева после слов президента России Владимира Путина об отсутствии оснований для содержания его в СИЗО. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Адвокаты ректора подали ходатайство о его освобождении, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи.

«Адвокаты ректора подали ходатайства прокурору Москвы Денису Попову, главе ГУ МВД Олегу Баранову и следователю, в чьем производстве находится дело», — рассказал Хуруджи.

9 декабря Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что не видит необходимости оставлять за решеткой Зуева по тем обвинениям, которые ему вменяются.

Ранее сообщалось, что ректора поместили в медсанчасть СИЗО «Матросская тишина». После предъявления обвинения ему провели операцию на сердце.

19 октября Зуева обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Отмечалось, что в деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Зуев не признает своей вины и заявляет, что не знаком с другой фигуранткой дела, бывшим замминистра просвещения Мариной Раковой.