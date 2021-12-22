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Полиция опубликовала видео с допросом избивших фигуриста Соловьева россиян

Задержанный за избиение фигуриста Соловьева рассказал на видео, с чего начался конфликт

Полиция Москвы опубликовала видео с допросом россиян, избивших фигуриста Дмитрия Соловьева. Видео допроса «Ленте.ру» в среду, 22 декабря, предоставила пресс-служба МВД Москвы.

На кадрах мужчина подробно рассказывает, что первым ударил именно его знакомый, но до этого фигурист толкнул оппонента. Кроме того, задержанный пояснил, что конфликт начался из-за некорректных высказываний в адрес девушки спортсмена.

Ранее уже сообщалось, что фигуранты дела — Владислав С. и Владислав Я. — избили Олимпийского чемпиона по фигурному катанию. Дмитрий Соловьев, находящийся в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы, поделился подробностями совершенного на него нападения.

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Леонид Микуляк
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