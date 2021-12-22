Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
КХЛ - регулярный чемпионат
Верона
Сегодня
20:30 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|19-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Кубок лиги|1/4 финала
Лорьян
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|19-й тур
Атлетик Б
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|21-й тур
Спорт

Находящийся в больнице фигурист-чемпион описал детали избиения

Избитый фигурист Дмитрий Соловьев о нападавших: они сразу очень агрессивно повели себя

Кадр: ren.tv

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, находящийся в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы, поделился подробностями совершенного на него нападения. Слова спортсмена приводит РЕН ТВ.

«Молодые люди нецензурно выражались, приставали. Я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу очень агрессивно повели себя», — рассказал фигурист. По словам Соловьева, один из трех нападавших себя вел адекватно и пытался успокоить друзей. Однако они не послушали своего приятеля и стали избивать спортсмена.

Чемпион вспомнил, что сначала его толкнули в грудь и он упал. После Соловьев без угроз попросил молодых людей вести себя спокойнее, но получил еще два удара. Затем он решил вызвать полицию.

Ранее стало известно, что против нападавших возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

21 декабря спортсмен был избит в Москве тремя мужчинами, когда вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Момент нападения был запечатлен камерой видеонаблюдения.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
«Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром»
Снявшей номер туристке пришлось спать рядом с обедающими в ресторане людьми
Бывшую замминистра просвещения Ракову отказались отпустить из СИЗО
Белорусскому художнику предъявили обвинение за перформанс с тачкой навоза
Появилось видео нападения на вице-президента «Ростелекома»
Леопарду пришлось спрятаться на дереве от разъяренного слона
В московском небе заметили сразу два необычных природных явления
На YouTube-канале Моргенштерна исчез клип с пропагандой наркотиков
Российский уголовник получил срок за заживо сожженного ветерана
Находящийся в больнице фигурист-чемпион описал детали избиения
Россиянам рассказали об опасности после отмены обязательного техосмотра
На Украине заявили о применении ракетных комплексов Javelin в Донбассе
Россия уничтожила командира чеченских боевиков в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter