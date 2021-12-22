Назван возможный тюремный срок для избивших фигуриста-чемпиона

Троим мужчинам, избившим олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, грозит тюремный срок. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Против напавших возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Если состояние здоровья Соловьева начнет ухудшаться, статья может быть переквалифицирована на более тяжкую — 113 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). По ней нападавшим будет грозить до 12 лет лишения свободы.

21 декабря спортсмен был избит в Москве тремя мужчинами, когда заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что злоумышленники задержаны.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.