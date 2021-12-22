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В Нидерландах потребовали долгосрочного заключения для виновных в крушении MH17

Голландская прокуратура потребовала для обвиняемых по делу MH17 долгосрочного заключения

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Прокуратура в Нидерландах потребовала приговорить к долгосрочному заключению обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает ТАСС.

Как отметил прокурор Тейс Бергер, выдвинутые обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного заключения, поскольку являются одними из самых серьезных согласно уголовному праву страны. «Очевидно, что только длительное тюремное заключение в данном случае является подходящим наказанием», — добавил он.

Фигурантами дела являются трое россиян — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также один украинец — Леонид Харченко.

Ранее в декабре голландская прокуратура заявила, что наиболее вероятной версией авиакатастрофы стало попадание в самолет ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». При этом обвинение настаивает на том, что ЗРК находился на территории, занятой силами ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Крушение пассажирского самолета компании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Boeing летел над территорией военного конфликта в Донбассе. Сразу после того, как о произошедшем стало известно в мире, появилось несколько версий событий произошедшего — ни одна из сторон не хотела брать вину на себя. Позже следствие пришло к выводу, что авиалайнер сбили из ЗРК «Бук».

По итогам расследования Нидерланды инициировали несколько судебных процессов против России. 8 декабря в Гаагском суде начался процесс о компенсациях семьям жертв катастрофы. В суд поступил 301 иск о возмещении ущерба. Амстердам продолжает винить граждан России в причастности к атаке на Boeing. Москва все обвинения отрицает.

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Варвара Кошечкина
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