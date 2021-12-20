В Нидерландах обвинение назвало наиболее правдоподобную версию крушения MH17

В Нидерландах прокуратура назвала наиболее вероятной версией крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе попадание в самолет ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». ЗРК находился на территории, занятой силами ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА Новости со ссылкой на обвинение.

«Мы расследовали несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался сценарий, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ЗРК "Бук" со стороны населенного пункта Первомайское (данный населенный пункт на дату катастрофы был занят силами ополчения — прим. «Ленты.ру»). Эта позиция не изменилась», — заявил прокурор Тейс Бергер.

Крушение пассажирского самолета компании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Boeing летел над территорией военного конфликта в Донбассе. Сразу после того, как о произошедшем стало известно в мире, появились несколько версий событий произошедшего — ни одна из сторон не хотела брать вину на себя. Позже следствие пришло к выводу, что авиалайнер сбили из ЗРК «Бук».

По итогам расследования Нидерланды инициировали несколько судебных процессов против России. 8 декабря в Гаагском суде начался процесс о компенсациях семьям жертв катастрофы. В суд поступил 301 иск о возмещении ущерба. Амстердам продолжает винить граждан России в причастности к атаке на Boeing. Москва все обвинения отрицает.

Ранее стало известно, что суд отклонил запрос защиты о предоставлении всех документов, касающихся показаний одного из свидетелей по делу MH17. Судья Хендрик Стинхейс заявил, что не обязан привлекать сторону защиты к решениям о предоставлении информации о свидетелях.