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Раскрыты сроки появления S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation

S.T.A.L.K.E.R. 2 останется эксклюзивом Xbox на три месяца

Фото: Shutterstock

Запланированная на апрель 2022 года игра S.T.A.L.K.E.R. 2 останется эксклюзивом Xbox на три месяца. Об этом сообщает итальянское издание Everyeye.

Информацию о сохранении эксклюзивного статуса игры GSC Game World сообщила вице-президент Xbox Лори Райт (Lori Wright). Журналисты отметили, что Microsoft не планировала раньше срока раскрывать сведения о том, когда S.T.A.L.K.E.R. 2 перестанет быть эксклюзивной для ПК и Xbox. Однако Райт пришлось рассказать об этом в ходе судебного заседания на процессе, в котором рассматриваются претензии Epic Games к Apple.

В суде топ-менеджер Microsoft сообщила, что игра украинской студии будет эксклюзивом Xbox в течение трех месяцев с момента релиза тайтла. Все это время S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступна бесплатно для обладателей подписки Game Pass. Судя по тому, что новая игры по вселенной S.T.A.L.K.E.R. должна появиться 28 апреля, уже в июле тайтл смогут приобрести геймеры на консолях PlayStation.

«Определенно отличная новость для поклонников саги, которая началась в 2007 году, и владельцев PS5», — отметили авторы. По словам журналистов, появление игры на флагманской консоли Sony привлечет внимание большого числа геймеров.

Ранее представители GSC Game World раскрыли новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2 для журнала PC Gamer. Разработчики сообщили, что игра будет рассчитана на одиночное прохождение, однако в ней появится бесплатный мультиплеер.

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Андрей Ставицкий
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