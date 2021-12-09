Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2

Представители студии GSC Game World раскрыли новые подробности игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Информация об этом появилась в свежем номере журнала PC Gamer.

По словам представителей студии, новая игра будет рассчитана на одиночное прохождение, однако в ней появится бесплатный мультиплеер. В распоряжении геймера окажется открытый мир размером около 64 квадратных километров. Над квестами работают около 30 геймдизайнеров, несколько прохождений игры займут порядка 100 часов.

Действие S.T.A.L.K.E.R. 2 будет разворачиваться в наше время. По этой причине в игре ожидаются как новые, так и старые гаджеты. Зона будет развиваться: так, в некоторых локациях природа смогла полностью восстановиться — в качестве примера разработчики привели маковое поле. Игроку придется контролировать как минимум четыре параметра — кровотечение, радиация, голод и усталость. Например, если не поспать, то персонаж будет видеть галлюцинации. Кроме сюжетных заданий геймер сможет атаковать территорию противника и собирать артефакты.

Также для PC Gamer представители студии сообщили о новых мутантах и группировках Зоны. Одним из них окажется пси-олень — животное, которое сможет призывать других мутантов. Также в S.T.A.L.K.E.R. 2 появится новая группировка «Варта», которую условно называют «полицией Зоны».

В заключение говорится, что нелинейность окажется одной из главных преимуществ игры. Так, выбор фракции повлияет на сюжет и концовку, из-за чего геймеры смогут проходить игру несколько раз.

Ранее журналисты выяснили, что для установки S.T.A.L.K.E.R. 2 потребуется порядка 180 гигабайт на диске компьютера или консоли. Релиз игры запланирован на 28 апреля, она выйдет на ПК и окажется временным эксклюзивом Xbox Game Pass.