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Названа стоимость самой дорогой квартиры-студии в Сочи

Savills: самую дорогую квартиру-студию в Сочи продали за 116,8 миллиона рублей

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Самую дорогую квартиру-студию в Сочи продали за 116,8 миллиона рублей. Стоимость жилья назвали эксперты международного агентства Savills, материалы которого поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Объект недвижимости считается самой дорогой студией за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Квартира находится в элитном комплексе Mantera Seaview residence на первой линии Черноморского побережья. Площадь жилья достигает 53 квадратных метра, а потолки — 3,1 метра. Из окон открывается вид на море. Студию продали полностью отделанной и готовой к заселению.

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По данным агентства, рост стоимости премиального жилья в Сочи спровоцировала пандемия коронавируса, а также небольшая база предложений. «Особенно рост отмечался на проекты премиального класса и был спровоцирован пандемией: потенциальные покупатели дорогой недвижимости переключили свое внимание с зарубежных проектов на курортные комплексы России», — пояснила директор департамента по работе с девелоперами Savills Александра Синилова.

В октябре 2021 года эксперты агентства Skolkovo Realty выяснили, что на тот момент самая дорогая квартира Сочи, реализуемая на открытом рынке, стоила 670,6 миллиона рублей. Вторичное жилье располагалось в Центральном районе города, его площадь оценили в 802 квадратных метра.

Нина Ташевская
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