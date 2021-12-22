Российский учитель назвал тварью ученика, обматерил его и вышвырнул из класса

В Хабаровске учитель физики вышвырнул ученика из школьного кабинета, назвав его тварью и обматерив. Инцидент попал на видео. Его публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

На записи виден момент, когда учитель хватает ученика и сильно прижимает к стене, затем открывает дверь и выталкивает из класса.

«Иди сюда *** ***! Я тебе что, сука, сказал ***? Ты *** тут делаешь? Пошел, тварь, ***!» — кричит учитель. По информации издания, так педагог и бывший военный Сергей Роща отреагировал на то, что ученики вдвоем во время урока встали и подобрали упавшую на пол ручку.

В прошлом году учитель физики ударил ученика головой об стол из-за конфликта подростка с учительницей. При этом он остался работать в школе. После последнего инцидента действия учителя проверяет прокуратура.

Ранее в краснодарской школе №14 преподаватель пригрозила «набить морду» школьнице, которая якобы с ней плохо разговаривала. Инцидент попал на видео. На кадрах слышно, как учительница громко кричит на школьниц. Она называет шестиклассниц «ссыкухами» и говорит, что они неуважительно разговаривают с преподавателем. Женщина спрашивает: «Вы кто такие?» После этого одна из девочек обращается к ней на «ты».