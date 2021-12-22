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МИД России пригрозил Германии ответными мерами из-за блокировки RT DE

Мария Захарова: блокировка RT DE в Германии является травлей сотрудников российского СМИ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Германия продолжает практику зачистки своего информационного пространства, пренебрегает принципами демократического общества и играет определяющую роль в давлении на российское СМИ и травле его сотрудников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала блокировку вещания телеканала RT DE (немецкоязычного отделения Russia Today) в Европе и пригрозила ФРГ ответными мерами. Заявление опубликовано на официальном сайте министерства.

По словам дипломата, Берлин идет на прямое нарушение обязательств по международному праву, «чтобы исключить доступ граждан страны к каким-либо альтернативным источникам информации». «При этом считаем абсолютно неприемлемой практику оказания принудительного воздействия на оператора спутниковой связи в обход установленных упомянутой конвенцией процедур урегулирования споров», — отметила она.

«Продолжая практику зачистки своего информпространства в худших традициях цензуры, правительство Германии осознанно подводит нас к необходимости принятия ответных мер», — заключила Захарова.

О том, что немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE, стало известно 22 декабря. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил RT DE, вещающий из студий в Москве, из сетки. Пресс-служба RT DE назвала действия MAAB незаконными.

Ранее стало известно, что в Германии инициировано расследование против сети телеканалов Russia Today. Берлин подозревает российскую телесеть в нарушении правил вещания на территории Германии из-за якобы отсутствия у сети необходимой лицензии. По итогам расследования RT может быть назначен штраф в размере до полумиллиона евро или вынесен запрет на вещание.

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Анжелика Бережная
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