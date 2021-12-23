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В МГУ назвали неприемлемыми действия отца 9-летней студентки-вундеркинда

На психфаке МГУ сочли неприемлемыми действия отца девятилетней студентки Алисы Тепляковой

Кадр: НТВ

Действия отца девятилетней студентки Алисы Тепляковой выглядят неприемлемо. Такое мнение выразили представители факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) после скандала с отцом девочки-вундеркинда, сообщает «Комсомольская правда».

В вузе отметили, что родители обучающихся не всегда могут адекватно себя вести. Некоторые из них позволяют себе высказывать оскорбления в адрес педагогов и сотрудников. Зачастую эти заявления носят клеветнический характер, добавили на психфаке МГУ.

Работники университета предположили, что неадекватная реакция отца Тепляковой может негативно отразиться на психологическом и физическом здоровье девочки-вундеркинда.

По мнению большинства сотрудников вуза, Алиса не была готова к поступлению на бюджетную форму обучения.

В то же время Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ, ранее заявил, что по отношению к ним психологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова проявляет «чудовищные действия».

21 декабря в сети появилось видео, как отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери. На кадрах видно, как он на глазах у ребенка пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками. После инцидента отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.

Анна Щербакова
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