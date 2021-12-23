Отец студентки-вундеркинда рассказал о «чудовищных действиях» со стороны МГУ

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, заявил, что по отношению к ним психологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова проявляет «чудовищные действия». О причинах конфликта с сотрудниками образовательного учреждения он рассказал в интервью порталу News.ru.

По его словам, декан факультета Юрий Зинченко просто хочет избавиться от Алисы. «У нас есть комментарии от преподавателей, которые говорят, что мы быдло, мы маргиналы, Алиса — отродье», — добавил он. Тепляков подчеркнул, что семья заказала у университета образовательную услугу и платит 400 тысяч рублей в год за обучение, однако его дочь при этом не получает обещанного индивидуального подхода.

Отец студентки-вундеркинда также отметил, что экзамен, после которого произошел конфликт, проводился с нарушением требований, а критерии оценивания не соответствовали тем, что у других детей. В частности, Алису заставили отвечать письменно, при этом дали на подготовку 20 минут, в то время как программа предполагает вытягивание билета и устный ответ. Кроме того, по его словам, ребенка незаконно удерживали в аудитории почти два часа.

Ранее Тепляков заявил, что семья уже направила обращения в Следственный комитет, в прокуратуру и в полицию.

21 декабря в сети появилось видео, как отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери. На кадрах видно, как он на глазах у ребенка пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками. После инцидента отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.