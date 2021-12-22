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Отец студентки-вундеркинда собрался подать в суд на МГУ

Евгений Тепляков планирует подать в суд на факультет психологии МГУ
Евгений Тепляков

Евгений Тепляков. Фото: Новости на Первом канале / YouTube

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, собрался подать в суд на факультет психологии вуза, передает РИА Новости.

По мнению Теплякова, была нарушена процедура экзамена. «Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут», — объяснил он.

Тепляков добавил, что они уже направили обращения в Следственный комитет, в прокуратуру и в полицию.

О нападении Евгения Теплякова на завкафедрой МГУ стало известно 21 декабря. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как он на глазах у ребенка пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе психфака, Тепляков начал кричать, когда Алиса во время экзамена спускалась с тьютором в туалет. Он заявлял, что хочет поговорить с преподавателями, и оскорблял сотрудников факультета. По другим данным, конфликт якобы произошел из-за плохой оценки Алисы.

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Никита Абрамов
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