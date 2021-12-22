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Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку после конфликта Теплякова в МГУ

Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку из-за драки Теплякова на психфаке МГУ

Кадр: Первый канал

В отделе по делам несовершеннолетних начали проверку после нападения отца девятилетней студентки Алисы Тепляковой на завкафедрой на психологическом факультете МГУ. Об этом АГН «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, во вторник, 21 декабря, в полицию поступил звонок о том, что у Евгения Теплякова происходит конфликт с сотрудниками МГУ, которые якобы удерживали Алису в аудитории.

«Как оказалось, в аудитории вуза проходил экзамен по психологии. На время его проведения двери в помещение закрыли. После экзамена двери открыли, конфликт был улажен до приезда сотрудников МВД», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Видео того, как отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери, появилось в сети во вторник, 21 декабря. На кадрах видно, как он на глазах у ребенка пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе психфака, Тепляков начал кричать, когда Алиса во время экзамена спускалась с тьютором в туалет. Он заявлял, что хочет поговорить с преподавателями, и оскорблял сотрудников факультета. По другим данным, конфликт якобы произошел из-за плохой оценки Алисы.

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Анастасия Шейкина
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