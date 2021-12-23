Футболистом «Зенита» заинтересовались в АПЛ

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун заинтересовал клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл». Об этом сообщает Sky Sports.

26-летний иранец входит в сферу интересов англичан наряду с другими футболистами — Денисом Закария и Маттиасом Гинтером из менхенгладбахской «Боруссии», а также Джейсоном Денайером из «Лиона» и Кираном Триппьером из мадридского «Атлетико». За счет приглашения Азмуна «Ньюкасл» рассчитывает усилить конкуренцию в атакующей линии.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. СМИ сообщали о том, что иранец может покинуть клуб уже зимой и перейти во французский «Лион». Трансферная стоимость иранца оценивается в 25 миллионов евро.

Азмун — лучший бомбардир в истории чемпионатов России среди легионеров (наряду с бразильцем Вагнером Лавом). На его счету 104 гола. Иранец известен по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».