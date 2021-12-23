На Украине заявили об угрозе раздела страны Польшей, Венгрией и Румынией

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в интервью Telegram-каналу «Шептун» заявил об угрозе раздела страны между Польшей, Венгрией и Румынией.

«Польский, румынский и венгерский реваншизмы никуда не делись. Им на руку играет как слабость украинского государства с одной стороны, так и попытки ревизионировать историю, происходящие в Украине в последние семь лет, — сказал Бужанский. — Эти попытки не дают никакого другого эффекта, кроме того, что ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины. Естественно, это играет на руку Польше, Румынии и Венгрии, раздающим при этом свои паспорта нашим гражданам».

По мнению парламентария, власти Украины должны учитывать возможность сепаратизма в своих западных областях. «Венгрия открыто ведет политику, направленную на возможность отторжения Закарпатья от Украины, в том числе путем финансирования местных политпартий», — предупредил Бужанский.

Депутат добавил, что в случае внутренних потрясений на Украине Будапешт может ввести войска «для защиты венгерского населения».

При этом, по словам Бужанского, права национальных меньшинств на Украине «базово нарушены действующими законами о языке, об образовании, о телевидении и радиовещании».

Ранее экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной бригады ВСУ.