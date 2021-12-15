На Украине пообещали разгромить венгерские войска силами одной бригады

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной бригады ВСУ. Об этом он сообщил в эфире «Четвертого канала», передает РИА Новости.

Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье. — прим. «Ленты. ру») границы Павел Жебривский бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации

Жебривский добавил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе. «Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», — сказал он.

«Гром среди ясного неба»

В ноябре 2020 года Венгрия оказалась на грани ссоры с Украиной: украинского посла в Будапеште вызвали в министерство иностранных дел. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Это произошло после того, как венгерского чиновника Иштвана Грежу не пустили на Украину. Политику якобы запретили въезд на ближайшие три года. Сийярто охарактеризовал случившееся как «гром среди ясного неба». Глава МИД также отметил, что незадолго до инцидента беседовал с коллегой из Украины Дмитрием Кулебой: тот якобы обещал сосредоточиться на позитивных аспектах сотрудничества.

Мы вызвали сегодня сюда, в Министерство иностранных дел, посла Украины, чтобы выразить свое возмущение таким отношением, передали свой протест и надеемся, что однажды Украина действительно вернется к поиску совместных историй успеха и сотрудничества на основе взаимного уважения. Мы готовы к этому Петер Сийярто министр иностранных дел Венгрии

Утром 24 ноября Грежа приехал на пункт пропуска «Лужанка» в Закарпатской области, где украинские пограничники сообщили ему о запрете на въезд. После часового ожидания политик вернулся в Венгрию. Официальных комментариев не поступало. Чиновник — это уполномоченный министра, ответственный за развитие сотрудничества между регионом Саболч — Сатмар — Берег и Закарпатьем.

По данным издания «Европейская правда», Киев знал о запланированном визите Грежи — накануне Будапешт отправил специальную ноту.

Обострение отношений

26 октября 2020 года Киев уже запретил въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации Будапешта в Закарпатье в ходе местной избирательной кампании. Официально их имена не назывались, по данным источников, это Грежа и госсекретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в правительстве Арпад Янош Потапи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что данная мера была принята из-за активного вмешательства венгров во внутренние дела Украины.

Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них-это государственный секретарь канцелярии премьер - министра Венгрии Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Глава венгерского МИД Петер Сийярто тогда назвал решение Киева жалким и бессмысленным. Сам он в день голосования призвал украинских венгров голосовать за партию «Общество венгерской культуры Закарпатья» и действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Истоки скандала

Дипломатический скандал между Украиной и Венгрией случился в сентябре 2018 года. Тогда появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипломатической миссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Однако инцидент спровоцировал скандал, по итогам которого Украина выгнала из страны консула. Венгрия ответила аналогично. На Украине пригрозили, что будут жестко реагировать на подобные действия властей соседнего государства.

Закарпатская область вошла в состав Украинской ССР в 1945 году. До этого территория входила в состав Австро-Венгрии и Чехословакии. До сих пор Закарпатскую область населяет множество этнических венгров — по данным переписи населения Украины, проведенной в 2001 году, их число достигало 151,5 тысячи.