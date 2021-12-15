На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом он заявил в эфире «Четвертого канала», передает РИА Новости.

По его словам, из-за этого в Закарпатье перекрыты границы. Жебривский добавил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе.

«Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», — сказал он.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. 26 октября украинская сторона запретила въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в регионе. Официально их имена не назывались.

В 2019 году между Украиной и Венгрией разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал местным жителям паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала дипломата из страны; Венгрия ответила зеркально.