Чемпион UFC захотел дать шанс Макгрегору

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра допустил, что его следующим соперником станет ирландец Конор Макгрегор. Его слова приводит Sherdog.

32-летний Оливейра заявил, что хочет провести схватку с ирландцем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 7 мая в Бразилии. Таким образом, действующий чемпион UFC в легком весе готов дать Макгрегору шанс, а самому ирландцу не придется завоевывать статус претендента, побеждая рейтинговых бойцов.

«Не только сам Конор, но и я, и весь мир хочет увидеть такой поединок. Давайте это устроим», — заявил он. Бразилец также допустил, что схватка может состояться в другой весовой категории. В таком случае Макгрегор не будет претендовать на пояс.

Макгрегор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в третьем поединке против Дастина Порье. В июле он сломал ногу в конце первого раунда схватки с американцем.

Оливейра провел успешную защиту титула чемпиона UFC в легком весе. Он одолел Порье в главном бою турнира UFC 269, вынудив американца сдаться.