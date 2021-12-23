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Популярный iPhone 12 подешевел на треть

Выпущенный в 2020 году iPhone 12 подешевел в России на 30 процентов

Фото: Shutterstock

Стоимость базового iPhone 12 на российском рынке снизилась на 30 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru

Согласно каталогу проекта, стоимость iPhone 12 с накопителем на 64 гигабайта на отечественном рынке снизилась до 55 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был оценен в 80 тысяч рублей — таким образом, девайс стал дешевле примерно на треть. На сайте Apple, где устройство можно приобрести до сих пор, iPhone 12 оценен в 65 тысяч рублей.

По словам журналистов, появление скидок на популярный смартфон 2020 года выпуска связано с тем, что осенью Apple представила линейку новых флагманов iPhone 13.

Смартфон имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, чип Apple A14 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Телефон получил 12-мегапкисельную фронтальную камеру, биометрический сенсор Face ID, поддержку беспроводной магнитной зарядки MagSafe.

В конце декабря журналисты обратили внимание, что iPhone 13 Pro впервые подешевел в российской рознице. Стоимость флагмана в базовом исполнении снизилась до 95 тысяч рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 100 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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