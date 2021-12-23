Уникальная пересадка стволовых клеток для онкобольных прошла в Челябинске

Уникальная операция по пересадке стволовых клеток двум пациенткам, больным лимфомой, впервые прошла в Челябинске. У онкобольных Татьяны Чернец и медсестры Людмилы Ивановой все прошло без проблем. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

По данным телеканала, с февраля Чернец боролась с заболеванием лимфатической системы. У нее появился шанс сделать операцию по трансплантации стволовых клеток. В итоге женщина согласилась и поехала в Челябинскую областную клиническую больницу (ЧОКБ). Ее операция была назначена на 25 ноября. По словам пациентки, сейчас она чувствует себя отлично.

У второй россиянки, борющейся с раком, пересадка стволовых клеток тоже прошла хорошо. Медсестра рассказала, что нормально перенесла процедуру. «Банальное переливание крови. Только, конечно, определенные этапы подготовки, лечения. У тебя здоровые клеточки, новые, только они работают на выздоровление», — сказала она.

В ЧОКБ также пояснили, что сначала «специальными лекарствами заготавливаются собственные стволовые клетки» пациента. Больной также проходит химиотерапию, чтобы «уничтожить все клетки костного мозга» и иммунную систему. После этого специалисты возвращают сохраненные стволовые клетки.

Ученые из Томского политеха ранее разработали нанокапсулу, которая может использоваться в качестве безопасной оболочки для радиоактивного изотопа актиний-225. Медикам периодически необходимо использовать изотоп для лечения рака, так как сейчас это крайне перспективное средство.

Летом томские исследователи также создали препарат для идентификации рака молочной железы и простаты. Новая разработка позволит очень тонко находить раковые клетки и метастазы.