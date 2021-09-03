Томские ученые создали нанокапсулы для лечения рака

Ученые из Томского политеха разработали специальные нанокапсулы, которые можно использовать в качестве безопасной «упаковки» для радиоактивного изотопа актиний-225, использующегося для лечения рака. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, изотоп актиний-225 в настоящее время считается крайне перспективным средством для противораковой терапии — его используют в том числе при лечении заболевания на последних стадиях. Однако при распаде вещества образуются токсичные изотопы франций-221 и висмут-213, которые накапливаются в печени, почках и селезенке человека. Это свойство существенно ограничивает применение препарата.

Специалисты из Томска, чтобы снизить токсическую нагрузку на организм пациента, решили связать изотоп с молекулой альбумина. «Затем поместили эту пару в полимерный раствор, в котором альбумин образовал прочную ковалентную связь с полимером, то есть буквально окружил сферой белок и изотоп вместе с ним. Использовали коммерчески доступный полимер на основе полипептидов и полисахаридов», — пояснил ведущий научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Александр Тимин.

В итоге испытания препарата с новой оболочкой на лабораторных мышах показали, что теперь его накопление в почках составляет не более 5 процентов от общего объема. При этом в аналоговых системах накопление равнялось 30-50 процентам. Сейчас ученые ищут исследовательский центр для проведения доклинических испытаний.