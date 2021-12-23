Раскрыта польза семян чиа

Эксперты раскрыли пользу семян чиа для организма. Семена значительно уменьшают риск развития сердечных заболеваний, пишет портал Food News.

Этот продукт богат клетчаткой, белками, полезными жирами и другими важными веществами, которые поддерживают здоровье. Так, всего в двух чайных ложках этих семян содержатся 13 процентов суточной нормы полезных жиров, 40 процентов суточной нормы клетчатки, 17 процентов от нормы кальция и 23 процента суточной нормы магния.

Из-за большого количества растворимой клетчатки семена чиа помогают снизить уровень «плохого» холестерина, и это уменьшает риск развития сердечных заболеваний. Клетчатка способствует поглощению сахара и понижает уровень глюкозы в крови, а кислоты омега-3 поддерживают сердце. Кроме того, в семенах содержится цинк, фолиевая кислота и витамин С. Благодаря отличному балансу белков, полезных жиров и клетчатки семена чиа поддерживают стабильный уровень энергии. Сложные углеводы, содержащиеся в этом продукте, дольше перевариваются, а значит не вызывают скачков уровня сахара, что также может сказаться на уровне энергии, пишут авторы статьи.

Ранее диетолог Анастасия Тараско назвала продукты, прием которых способен спровоцировать депрессию. Специалист советует воздержаться от употребления продуктов с обильным содержанием легкоусвояемых углеводов, в числе которых находятся различные хлебобулочные и кондитерские изделия. Когда они попадают в человеческий организм, начинается резкое насыщение крови, после которого они также резко ее покидают, из-за чего происходят перепады настроения и возникает легкая депрессия.