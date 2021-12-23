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Чимаев пообещал оторвать голову бойцу UFC

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев жестко ответил на вызов Белала Мухаммада

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / USA TODAY Sports / Reuters

Шведский и чеченский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев жестко отреагировал на вызов со стороны американца Белала Мухаммада. Ответ доступен в Twitter.

27-летний уроженец Чечни пообещал оторвать потенциальному сопернику голову за минуту. Ряд пользователей Twitter раскритиковали Чимаева за подобную манеру общения с другим представителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Надо бы с уважением относиться с брату-мусульманину», — написал HK.

«Это позорное поведение для того, кто еще ничего не достиг. Ты разочаровываешь новых фанатов», — посчитал harrismon eddy.

Мухаммад также отреагировал на выпад Чимаева. «Мне нужно лишь 15 минут, чтобы тебя одолеть», — написал он.

Чимаев ни разу не проиграл в MMA. На его счету четыре победы в рамках UFC, и все они добыты досрочно. Всего на счету Чимаева десять успешных поединков.

Мухаммад одержал 20 побед при трех поражениях в MMA.

Николай Костюков
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