Хозяйка предложила более приятный способ мытья унитаза

Жительница США предложила оригинальный и более приятный способ мытья унитаза и ванной и восхитила подписчиков. Об этом сообщает The Sun.

Джейми Мишель, которая на своей странице в TikTok делится советами по уборке и обустройству домов, рассказала, что перед тем, как мыть унитаз, она протирает его метелкой для сбора пыли. «Так вы соберете все волосы и пыль, прежде чем мыть унитаз мокрой тряпкой», — объяснила американка.

Она рассказала, что этот трюк можно использовать и для чистки других поверхностей в ванной комнате. Например, раковины или стеклянной полки под зеркалом. Хозяйка пояснила, что после такой уборки чистить керамические поверхности станет намного проще и не придется иметь дело с пылью и волосами, налипшими на тряпку или губку.

Подписчики Мишель восхитились ее изобретательностью. «Это отличная идея! Меня бесит, когда мокрые волоски и пыль прилипают к раковине и унитазу», — восхитилась одна из пользовательниц. «Ого, как просто! Я никогда о таком даже не задумывалась!», — написала другая.

Некоторые подписчики Мишель также рассказали, что всегда чистят ванную комнату от пыли, прежде чем вымыть ее, а кто-то даже использует для этого пылесос.

Ранее женщина из США придумала оригинальный способ уложить двухлетнего сына спать. Изобретательная мать изготовила собственного «клона» из плюшевой игрушки и парика.

