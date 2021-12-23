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Наркоман избил несовершеннолетнего сына Дацика в Москве

16-летнего сына бойца Вячеслава Дацика избил наркоман в Москве

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Сына российского бойца смешанного стиля (MMA) и боксера Вячеслава Дацика Ярослава избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Наркоман набросился на 16-летнего Ярослава и его друга в подъезде дома на Нижней Сыромятнической улице. Оба несовершеннолетних были госпитализированы с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга.

Боец неоднократно имел проблемы с законом, судим, отбывал наказание. Последний раз он был приговорен к году заключения за незаконное пересечение границы с Эстонией.

Дарья Коршунова
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