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В МГУ заявили о невозможности решить проблему снижения рождаемости

Демограф МГУ Денисов: проблему снижения рождаемости решить невозможно

Фото: Amr Taha / Unsplash

Проблему снижения рождаемости в России решить невозможно. Об этом заявил демограф из МГУ Борис Денисов, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин объяснил проблему демографии в России. Он отметил, что для многих женщин в стране приоритетнее стала карьера, а не рождение ребенка. Глава государства также пояснил, что с подобными проблемами сталкиваются все постиндустриальные страны.

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«Я думаю, что рождаемость действительно падает из-за изменения ценностей, здесь Путин прав. Но бороться с этим бессмысленно. Думаю, эту проблему не решить», — сказал Денисов.

Специалист отметил, что в данном случае не помогут ни экономические, ни социальные меры. По его мнению, что-то измениться может лет через 100 или 200, а пока следует просто смириться с этой проблемой.

Ранее Путин заявил, что в России в ближайшее время нужно выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства, от рождения и до окончания школы.

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Никита Абрамов
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