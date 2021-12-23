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Футбольные фанаты устроили кровавую драку в Лондоне

Фанаты «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» устроили кровавую драку в Лондоне, есть пострадавшие

Фото: David Klein / Reuters

Футбольные фанаты «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» устроили массовую драку возле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Об этом сообщает The Sun.

Потасовка произошла перед началом четвертьфинального матча Кубка английской футбольной лиги у главной трибуны стадиона. Болельщиков разнимали вооруженные дубинками полицейские. Правоохранителям пришлось сопровождать фанатов «Вест Хэма» до трибун, чтобы хозяева вновь на них не напали.

Один из болельщиков покидал место драки с кровью на лице. Также сообщается, что во время драки один человек потерял сознание. Пострадавшим на месте оказали помощь медики.

Представители лиги начали расследование инцидента. Полиция изучает записи с камер, чтобы установить виновных.

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка. В следующей игре команда встретится с «Челси».

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Дарья Коршунова
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