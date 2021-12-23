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Летевший из Москвы в Якутск самолет сел в другом городе из-за мороза

Самолет Boeing 767, летевший из Москвы в Якутск, сел в Хабаровске из-за мороза

Фото: Leonid Faerberg / globallookpress.com

Самолет Boeing 767 авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Якутск, вынужденно сел в другом городе из-за мороза. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, воздушное судно совершило благополучную посадку в аэропорту Хабаровска. Отмечается, что в Якутске утром в четверг, 23 декабря, температура воздуха опустилась до минус 47 градусов, стоял сильный туман, а метеорологическая видимость составляла 200 метров.

Ранее в декабре пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы в Ноябрьск, сменил курс по технической причине и вынужденно сел в другом городе. Воздушное судно произвело посадку на запасном аэродроме в Тюмени. На борту воздушного судна находились 44 человека, в том числе двое несовершеннолетних.

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Мария Гейн
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