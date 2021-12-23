Анастасию Ивлееву уличили в копировании стиля Дуа Липы

Российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву уличили в копировании стиля британской певицы Дуа Липы. На сходство образов знаменитостей обратили внимание в Medialeaks.

Журналисты сопоставили наряды, прически и публикации звезд в социальных сетях и заметили множество аналогичных образов. Например, иностранная поп-исполнительница регулярно меняет цвет волос, и вслед за ней Ивлеева публикует снимки с подобным окрашиванием. В начале декабря последняя перекрасилась в брюнетку по примеру певицы.

Кроме того, авторы материала заметили, что россиянка регулярно снимается с любимой прической исполнительницы — высоким хвостом. Помимо этого, блогерша так же, как и Липа, часто появляется на публике в нарядах черного цвета. Известно также, что у девушек есть практически идентичные татуировки на руках в виде сердца.

Я реально подумала, что это Дуа Липа, а не Настя Ивлеева... pic.twitter.com/hIRJiNTZjS — celebrities/рест¿ (@celebritieess) December 21, 2020

Вдобавок о сходстве во внешности знаменитостей регулярно пишут поклонники в Twitter. «Дуа Липа напоминает мне Ивлееву», «Ивлеева и Дуа Липа — это один человек?», «Я реально подумала, что это Дуа Липа, а не Настя Ивлеева», «Почему Дуа Липа и ее парень у меня ассоциируются как американские Элджей и Ивлеева», — высказывались они.

Сама Ивлеева регулярно шутит в социальных сетях по поводу своего подражания Липе. В частности, телеведущая репостнула в свой Instagram новость о расставании певицы с парнем Анваром Хадид и заявила, что в этот раз опередила ее, подав на развод с рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком).

В октябре стало известно, что после развода с рэп-исполнителем Элджеем блогерше достался роскошный особняк в Подмосковье. Артисту после разрыва с супругой остались лишь два автомобиля: внедорожник Hummer H2 и BMW i8.