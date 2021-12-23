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Предложения по налогам на мясо в России назвали ерундой

В Национальной мясной ассоциации негативно отозвались о налогах на мясо

Фото: Guido Kirchner / Globallookpress.com

Центр защиты прав животных и веганское общество России «Вита» направило письмо в Минэкономразвития с предложением поднять налоги для производителей мяса. В Национальной мясной ассоциации заявили, что активисты этой организации «занимаются ерундой», пишет «Секрет фирмы».

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Защитники животных напомнили, что мясная промышленность генерирует выбросы углерода в атмосферу и способствует изменениям климата. В связи с этим активисты призвали последовать примеру других стран, где планируют ввести для производителей мяса специальный налог. Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отозвался об этой инициативе негативно, назвав ее очевидной глупостью.

«В то время как страна каждый день спрашивает Министерство экономического развития, что будет с ценами на мясо, не дай бог, они поднимутся, потому как покупательная способность населения не растет, люди предлагают поднять цены. Пусть они сначала обоснуют сначала свои хотелки. А я предлагаю поднять налоги на горох», — сыронизировал Юшин. По его словам, веганы составляют меньше двух процентов населения России, а остальные граждане не станут платить за мясо больше.

Летом 2021 года на идею о введении в России налога на мясо в рамках политики учета углеродного следа уже отреагировало Министерство финансов. По словам представителей ведомства, такие меры в Минфине не обсуждаются и не рассматриваются ни в каком виде. В Госдуме тоже согласны с позицией Сергея Юшина: по мнению первого зампреда комитета по бюджету и налогам Сергея Катасонова, налог не только поднимет цены на мясо, но и вызовет недовольство населения.

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Софья Ермакова
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