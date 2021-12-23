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В США назвали украинские учения с Javelin «большим сюрпризом» для России

Defence Blog: украинские военные использовали Javelin против целей, защищенных решетками

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинские военные провели учения с применением противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin производства США. В ходе маневров военные поражали мишени, защищенные решетчатыми экранами. В публикации Defence Blog стрельбы назвали «большим сюрпризом» для России.

На украинских учениях целью ракет ПТРК Javelin были танки с решетчатыми экранами, которые защищали башню машин. Ракеты поразили учебную цель. Издание отмечает, что подобную защиту используют российские танки.

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Ранее стало известно о проведении украинскими военными стрельб с использованием ПТРК Javelin. Комплексы применили на полигоне. В репортаже Пятого канала показали, что оператор ПТРК не смог поразить цель с первого раза. Ракета комплекса, который работает по принципу «выстрелил и забыл», пролетела мимо танка.

В ноябре издание The Drive обратило внимание на модернизацию российских танков Т-72 и Т-80. Экспериментальные образцы машин получили решетчатые экраны, которые призваны защитить верхнюю полусферу танка. Модернизация может снизить эффективность применения ракет ПТРК Javelin.

В сентябре стало известно о принятии на вооружение российской армии защитного боеприпаса 3ВД35. Аэрозольный боеприпас предназначен для защиты техники от высокоточного оружия и противотанковых комплексов, включая Javelin.

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Даниил Иринин
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