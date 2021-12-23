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Россиянам пообещали снижение цен на жилье

«Открытие Research»: в 2022 году цены на жилье в России могут снизиться на 3-5 процентов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В 2022 году среднегодовая фактическая цена на жилье в России может уменьшиться на 3-5 процентов, пообещал управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин в беседе с РИА Новости. По его мнению, динамику рынка недвижимости будет определять один ключевой фактор — завершение программы льготной ипотеки.

К началу следующего года уровень доступности ипотеки в России опустится ниже показателей 2018-2019 годов, что будет способствовать снижению спроса на жилье, указал эксперт. Для поддержания продаж застройщики будут вынуждены предоставлять покупателям прямые и скрытые скидки (например, субсидировать ипотеку или компенсировать первоначальный взнос).

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Экспонируемые цены на квартиры будут стагнировать либо незначительно расти, предрек Енин. Но фактические цены продажи начнут снижаться за счет увеличения дисконтов. «По оценке "Открытие Research", в 2022 году среднегодовая фактическая цена [на жилье] может снизиться на 3-5 процентов, в том числе за счет выхода на рынок новых проектов», — заключил аналитик.

Ранее аналитики международной консалтинговой компании CBRE предрекли обвал спроса на жилье в России. По их прогнозу, в 2022 году объем инвестиций в российскую жилую недвижимость обвалится в два раза — до 100 миллиардов рублей. Вложения в коммерческую недвижимость, напротив, увеличатся в полтора раза, до 290 миллиардов рублей.

Нина Ташевская
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