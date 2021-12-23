Россиянам пообещали снижение цен на жилье

В 2022 году среднегодовая фактическая цена на жилье в России может уменьшиться на 3-5 процентов, пообещал управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин в беседе с РИА Новости. По его мнению, динамику рынка недвижимости будет определять один ключевой фактор — завершение программы льготной ипотеки.

К началу следующего года уровень доступности ипотеки в России опустится ниже показателей 2018-2019 годов, что будет способствовать снижению спроса на жилье, указал эксперт. Для поддержания продаж застройщики будут вынуждены предоставлять покупателям прямые и скрытые скидки (например, субсидировать ипотеку или компенсировать первоначальный взнос).

Экспонируемые цены на квартиры будут стагнировать либо незначительно расти, предрек Енин. Но фактические цены продажи начнут снижаться за счет увеличения дисконтов. «По оценке "Открытие Research", в 2022 году среднегодовая фактическая цена [на жилье] может снизиться на 3-5 процентов, в том числе за счет выхода на рынок новых проектов», — заключил аналитик.

Ранее аналитики международной консалтинговой компании CBRE предрекли обвал спроса на жилье в России. По их прогнозу, в 2022 году объем инвестиций в российскую жилую недвижимость обвалится в два раза — до 100 миллиардов рублей. Вложения в коммерческую недвижимость, напротив, увеличатся в полтора раза, до 290 миллиардов рублей.