Суд арестовал избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию россиян

Таганский районный суд Москвы на один месяц арестовал россиян Владислава Смирнова и Владислава Яковцева, избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным пресс-службы, ходатайство об аресте Смирнова и Яковцева в суд направил дознаватель. Сторона защиты просила суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест, но он отказал и отправил подозреваемых в следственный изолятор.

21 декабря спортсмен был избит в Москве тремя мужчинами, когда вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Момент нападения был запечатлен камерой видеонаблюдения. Спортсмен после случившегося попал в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Позже один из задержанных подробно рассказал, что первым ударил именно его знакомый, но до этого фигурист толкнул оппонента. Кроме того, задержанный пояснил, что конфликт начался из-за некорректных высказываний в адрес девушки спортсмена.