Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд арестовал избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию россиян

Суд в Москве отправил в изолятор мужчин, избивших олимпийского чемпиона Соловьева

Фото: Пресс-служба Таганского суда Москвы

Таганский районный суд Москвы на один месяц арестовал россиян Владислава Смирнова и Владислава Яковцева, избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным пресс-службы, ходатайство об аресте Смирнова и Яковцева в суд направил дознаватель. Сторона защиты просила суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест, но он отказал и отправил подозреваемых в следственный изолятор.

21 декабря спортсмен был избит в Москве тремя мужчинами, когда вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Момент нападения был запечатлен камерой видеонаблюдения. Спортсмен после случившегося попал в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Позже один из задержанных подробно рассказал, что первым ударил именно его знакомый, но до этого фигурист толкнул оппонента. Кроме того, задержанный пояснил, что конфликт начался из-за некорректных высказываний в адрес девушки спортсмена.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Украина ответила на слова Путина о подготовке новой операции в Донбассе
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь
Чимаев пообещал оторвать голову бойцу UFC
Звезда «Универа» объяснила кусание губ перед Путиным
Вирусолог усомнился в достижении коллективного иммунитета в России в 2022 году
Умерла бывший главный редактор американского Vogue
Нелепая ошибка на свитере популярного бренда разозлила покупательницу
Суд арестовал избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию россиян
Нидерланды отказались депортировать россиян из-за дела MH17
Сергей Тихановский обжаловал приговор
В Японии создали экран со вкусом
В России назвали срок начала работы над увеличением пенсий выше инфляции
Раскрыт вопрос Шнурова Путину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter