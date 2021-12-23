Песков объяснил отсутствие вопросов Путину от СМИ-иноагентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о том, почему СМИ-иноагентам не дали слово на пресс-конференции. Представитель Кремля заявил, что до них не дошла очередь, передает ТАСС.

Пресс-конференция Путина проходила 23 декабря и продлилась почти четыре часа. Президент ответил на 55 вопросов, однако ни один из них не был задан представителями СМИ, включенных в реестр «иностранных агентов». Среди них на конференции были «Дождь»*, «Медуза»* и «Радио Свобода»* (внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

«Не дошла очередь... Вы видите, сколько здесь людей не получили возможности», — приводит ответ Пескова на соответствующий вопрос «РИА Новости».

О том, что СМИ-иноагенты примут участие в предстоящей большой пресс-конференции президента России, точно стало известно 22 декабря. Тогда Песков заявил, что журналисты таких изданий будут иметь такое же право задать вопрос президенту. «Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным. Он никоим образом не запрещает работу. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги живут», — говорил представитель Кремля.

Ранее на пресс-конференции Путин прокомментировал закон об иноагентах. Президент отметил, что он был придуман не в России, а на Западе. Он также заявил, что в России не запрещена работа организаций, признанных иноагентами. «Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования. Наш закон либеральнее. Давайте сделаем, как в США и введем уголовную ответственность?» — добавил Путин.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году, после того как в США признали таковым издание RT America. По закону, СМИ признается иностранным агентом, если установлен факт получения финансирования из-за рубежа. В таком случае оно вносится в соответствующий реестр Минюста.