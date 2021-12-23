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Samsung и LG «проделают дыру» в iPhone

Samsung и LG поставят Apple дисплеи для iPhone 2022 года

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В 2022 году Apple выпустит iPhone с отверстием в экране под фронтальную камеру. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Источники медиа рассказали, что партнеры компании с целью производства смартфонов поставят Apple новые дисплеи на основе технологий низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) и жидких кристаллов (TFT). Данный дисплей будет поддерживать отображение информации с частотой до 120 герц, а также «отражать передовые технологии, которые используются в производстве флагманов».

Главной особенностью передней панели будет наличие отверстия под фронтальную камеру и сенсор Face ID. Партнерами, которые помогут Apple «проделать дыру» в экранах iPhone, окажутся LG Display и Samsung Display. Судя по отчету, в 2022 году только топовые смартфоны серии получат экран нового типа — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Специалисты уточнили, что Samsung Display является основным поставщиком экранов для iPhone 13. LG Display участвовала в конкурсе, однако не смогла получить заказ. При этом инженеры последней компании принимали участие в разработке дисплея для новых смартфонов. Доля Samsung снова будет больше: корейская корпорация поставит все экраны для iPhone 14 Pro и часть дисплеев для iPhone 14 Pro Max.

В сентябре популярный блогер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил, что главной особенностью iPhone 14 станет отверстие в экране. Таким образом Apple откажется от «моноброви», которая применяется в устройствах компании с 2017 года.

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Андрей Ставицкий
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