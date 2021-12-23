Появились подробности об иске российского юриста к Деду Морозу

Иск петербургского юриста Игоря Мирзоева к Деду Морозу из-за невыполненных желаний пока не поступал в Великоустюгский районный суд Вологодской области. Такие подробности сообщили в пресс-службе судов, сообщает Znak в Telegram-канале.

В пресс-службе рассказали, что им поступили «многочисленные запросы» по этой теме.

О том, что Мирзоев подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний, стало известно 22 декабря. По словам истца, занятием Деда Мороза является раздача подарков, однако он не выполняет взятые на себя обязательства. При этом за волшебником стоит «полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян».

На ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит в четверг, 23 декабря, президент Владимир Путин ответил на вопрос журналиста об иске к Деду Морозу и заявил о готовности стать адвокатом волшебника.