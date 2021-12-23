Россияне пожаловались на многочасовые очереди и скандалы в аэропорту Канкуна

Российские туристы, прилетающие на мексиканский курорт Канкун, пожаловались на проблемы при прохождении границы. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на слова журналистки и тревел-эксперта Марии Желиховской.

Как рассказала девушка на своей странице в Facebook, самым трудным в путешествии оказался не 13-часовой перелет из России в Мексику, а многочасовые очереди на паспортном контроле.

«Даже при том, что 90 процентов очереди — дисциплинированные американцы, без скандалов не обошлось», — возмутилась туристка.

Кроме того, девушка дала несколько советов, которые сделают ожидание более комфортным. Так, она призвала не брать с собой тяжелую ручную кладь и запастись питьевой водой. Желиховская также обратила внимание, что семей с маленькими детьми, как правило, не пропускают мимо очереди.

«Плачущие дети не помогут продвинуть вас в очереди — там каждый второй с детьми и голосят они все хором нон-стоп», — пояснила она.

Ранее в ноябре российская туристка, отдохнувшая в Египте, описала ситуацию с очередями в аэропорту Шарм-эш-Шейха словами «месиво из людей». По ее словам, для прохождения границы работают всего лишь два окна, из-за чего невозможно обеспечить социальную дистанцию, а сотрудники аэропорта намеренно «издеваются» над россиянами, чтобы «срубить» побольше денег.