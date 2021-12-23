Выступавший против прививок боец Харитонов вакцинировался от COVID-19

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов признался, что был вынужден вакцинироваться от COVID-19. Об этом он рассказал в интервью с журналистом Александром Лютиковым.

41-летний тяжеловес подчеркнул, что по-прежнему выступает против прививок. Однако он вакцинировался ради возможности принять участие в турнире в США. По словам Харитонова, ему пришлось «наступить себе на горло».

Харитонов должен принять участие в главном поединке турнира Eagle FC 44 в Майами. Соперником российского тяжеловеса станет Тайрон Спонг из Нидерландов. Ивент запланирован на 28 января.

Харитонов известен по выступлениям в Bellator, M-1 Challenge и Pride. На его счету 31 победа при восьми поражениях. В своем последнем поединке он одержал победу над Фабио Мальдонадо техническим нокаутом. Решение рефери остановить этот поединок вызвало неодобрение публики. Оба спортсмена были готовы продолжать схватку.