Оправдательный приговор убившему любовницу главе Раменского района отменил суд

Мособлсуд отменил оправдательный приговор главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, которого обвиняли в убийстве любовницы. Дело заново рассмотрит суд первой инстанции. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 23 декабря, сообщила официальный представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева.

Приговор был отменен после вмешательства прокуратуры — ведомство направило апелляционное представление на приговор, вынесенный Подольским городским судом. В середине ноября суд закончился оправданием Кулакова, так как присяжные вынесли вердикт о невиновности экс-чиновника. Со слов Григорьевой, «причиной отмены стали нарушения норм УПК, регламентирующих особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей», а это значит, что будет назначено новое рассмотрение.

РЕН ТВ сообщает, что у одного из присяжных ранее была судимость, этот факт был скрыт, также у родственницы другого присяжного было несколько судимостей, один из допрошенных свидетелей ранее имел психическое заболевание, и его показания могут быть недостоверными.

По версии следствия, Андрей Кулаков 2 мая 2019 года убил свою любовницу Евгению Исаенкову в ее Mercedes, припаркованном в лесу. Во время ссоры чиновник ударил ее кулаком в лицо, перетащил на заднее сиденье и задушил, после чего скрылся с места преступления.