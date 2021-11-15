Российского чиновника оправдали по делу об убийстве его любовницы

Суд вынес оправдательный приговор бывшему главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову, которого обвиняли в убийстве любовницы. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято на основании вердикта присяжных, признавших подсудимого невиновным в преступлении.

Ранее в понедельник, 15 ноября, Кулаков заявил о желании найти убийц 39-летней замглавы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Он назвал несуразными обвинения в свой адрес. При этом ему важно узнать, кто именно стоит за гибелью женщины.

27 октября пять из шести присяжных посчитали Кулакова непричастным к убийству Исаенковой. Судья Диана Алмаева приказала освободить его из-под стражи прямо в зале суда. Кулаков признал, что у него были совместные планы на проживание с любовницей, но в ее убийстве он не был виновен.

Вердикту присяжных предшествовала раскрытая во время очередного заседания суда переписка погибшей с угрозами от неизвестного человека.

Андрей Кулаков был единственным обвиняемым по уголовному делу. По версии следствия, 2 мая 2019 года он якобы убил Исаенкову в ее Mercedes, припаркованном в лесу. Во время ссоры чиновник ударил ее кулаком в лицо, перетащил на заднее сиденье и задушил, после чего скрылся с места преступления.